Dertien maanden celstraf voor Hongkongse mediamagnaat na deelname aan Tiananmen-herdenking

De Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai is tot dertien maanden cel veroordeeld voor zijn deelname aan een Tiananmen-herdenking. Dat melden lokale media. De 74-jarige Lai werd vorige week al schuldig bevonden aan het bijwonen van een illegale bijeenkomst.

Ook zeven anderen moeten vanwege de herdenking van 4 juni 2020 de gevangenis in. Zij hebben straffen tot veertien maanden gekregen, meldt de krant South China Morning Post. Lai, eigenaar van de inmiddels opgeheven prodemocratische krant Apple Daily, zit al vast voor zijn deelname aan verboden protesten voor democratie in 2019.

In Hongkong wordt elk jaar stilgestaan bij de slachtoffers van het protest dat in 1989 in Peking plaatsvond op het Tiananmenplein, dat ook bekendstaat als het Plein van de Hemelse Vrede. Het protest tegen de communistische regering werd door het leger hardhandig beëindigd, met naar schatting duizenden doden tot gevolg.

Herdenkingen verboden

De afgelopen twee jaar werden de herdenkingen in Hongkong verboden. Officieel gebeurde dat wegens de coronapandemie, maar volgens regeringscritici komt dat door toenemende invloed van Peking.

Hongkong is sinds 1997 een semi-autonome regio van China, maar door de invloed van de Chinese regering worden de democratische vrijheden beperkt en is de prodemocratische beweging de kop ingedrukt.