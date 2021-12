Yoram maakt lichtshow ten voordele van slachtoffers overstroming

As

Yoram Hess (33) is als dj al jaren gefascineerd door licht en geluid. Toen corona plots opdook, had hij meer tijd om zich te storten op zijn passie en volgde hij online lessen om animaties te maken met digitale leds. “Nu heb ik een lichtshow voor mijn deur in de Beukenstraat geïnstalleerd. Daarmee wil ik de mensen wat extra licht bezorgen in deze donkere tijden”, vertelt Yoram. “Bij deze installatie met leds hoort ook muziek. Door met je gsm of radio af te stemmen op 108.00 FM krijg je ook een leuke soundtrack bij dit lichtspektakel.”

En er is meer, want met zijn initiatief hoopt Yoram ook geld in te zamelen voor het goede doel. “Mijn zus Sifra is lid van vzw ZAP, een organisatie uit Zonhoven die slachtoffers van de overstroming in Pepinster helpt”, verzekert Yoram. De videoprojectie kan je alle dagen tussen 19 en 23 uur bekijken, elk halfuur begint er een nieuwe show. geva