Rode lantaarn in 1B Virton neemt afscheid van trainer Christophe Grégoire

Christophe Grégoire (41) is niet langer de coach van Excelsior Virton. Beide partijen zetten “in onderling overleg” een punt achter de samenwerking. Dat heeft de rode lantaarn in de 1B Pro League maandag bekendgemaakt.

Grégoire werd eind juli aangesteld als coach van de Luxemburgse club, die na ruim een jaar procederen tegen zijn licentieweigering zijn gram haalde en mocht terugkeren naar 1B.

Als speler was Grégoire actief bij Moeskroen, AA Gent, Anderlecht, Charleroi en Willem II. Hij speelde ook tweemaal voor de Rode Duivels. De voorbije vijf jaar deed hij trainerservaring op in de lagere reeksen bij Sprimont en Seraing.

Virton is met 13 punten uit 15 wedstrijden achtste en laatste in de 1B Pro League. Zondag speelde het thuis 2-2 gelijk tegen Lierse Kempenzonen.

“Ik wil Christophe bedanken voor al wat hij de voorbije vier maanden heeft gedaan voor de club”, stelt secretaris-generaal Oguchi Onyewu in een persbericht. “Hij heeft gezien de korte tijd extreem hard gewerkt om een positieve sfeer te creëren in deze nieuwe ploeg. Christophe is een heel goed persoon. Ik wens hem het beste voor de toekomst in zijn nog jonge trainersloopbaan.”