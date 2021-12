Russische oud-leerling (18) pleegt bomaanslag in orthodoxe school

Een 18-jarige Rus heeft zich maandag met een bom opgeblazen in een orthodoxe school. Hierbij raakte zeker een ander persoon gewond. Dat meldt de politie. De dader was een oud-leerling van de middelbare school.

Het geweld vond plaats in een orthodoxe school naast een aangrenzend klooster in de stad Serpoechov, ten zuiden van Moskou. “Een oud-leerling van achttien jaar is binnengeraakt in het schoolgebouw en heeft zichzelf opgeblazen. Hij heeft hierbij ook een tiener van vijftien jaar verwond”, zegt de minister van Binnenlandse Zaken van de regio Moskou.

Volgens de minister hebben politiediensten het schoolpersoneel en de leerlingen geëvacueerd. De balans van het geweld moet nog definitief worden opgemaakt, maar volgens de Russische persagentschappen Ria Novosti, Tass en Interfax ligt het aantal slachtoffers hoger. Anonieme bronnen binnen de politie zouden spreken van zeven gewonden. Volgens Tass zou ook de dader zijn omgekomen door bloedverlies.

Onderzoek geopend

De politie heeft een onderzoek geopend naar het motief van de jongeman. Mogelijk voelde hij zich tijdens zijn opleiding aan de school gepest en pleegde hij de aanslag uit haat, zeggen de onderzoekers.

Gewapende aanvallen op openbare plaatsen en scholen zijn lange tijd zeldzaam geweest in Rusland, maar namen de laatste jaren wel toe. Dit heeft ertoe geleid dat de wapenwetgeving onlangs werd aangescherpt op verzoek van de Russische president Vladimir Poetin.