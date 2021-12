Dé beelden van het F1-weekend? Woeste Mercedes-baas krijgt lik op stuk van commissaris en vliegt na nederlaag in alcohol

LEES OOK. Nederlandse pers wild van “krankzinnige” wereldtitel Max Verstappen, frustraties in Engeland na “diefstal” in F1

Hamilton leek lange tijd op weg naar zijn achtste wereldtitel op het circuit van Yas Marina. Tot in het slot de Canadees Nicholas Latifi (Williams) crashte, waarna de safety-car op de piste verscheen. Tot ontzetting van Mercedes mocht Verstappen vlak achter Hamilton starten voor een ultieme ronde, daarin was Hamilton kansloos op zijn versleten banden.

Volgens Mercedes vonden inbreuken plaats tegen twee artikels van het FIA-reglement, met betrekking tot de periode met de safety-car op de baan. Dat maakte Wolff commissaris Michael Masi heel duidelijk via de intercom.

“Mike, wat was dat?”, aldus Wolff, die hoopte de wedstrijd voor de laatste ronde te laten eindigen. “Dit was gewoon verkeerd… Nee, Mike. Het was fout!”

Masi was echter zeker van zijn zaak en diende de Oostenrijker van antwoord. “Toto, Toto? We noemen dit een motorwedstrijd”, aldus de FIA-commissaris. “Sorry. We zijn gegaan voor autorijden”

“We waren aan het roepen richting hem van laat ze racen”, aldus Red Bull-baas Chris Horner over de situatie. “Daar hebben we het al jarenlang over, laat ze racen. Deze titelstrijd werd beslecht in de allerlaatste ronde en het was een geweldige beslissing van ons om nog een pitstop te maken. Daarna was het aan Max om de beslissing te forceren.”

Wolff weigerde na afloop zijn felicitaties over te maken aan zijn rivaal, maar ging niet meteen naar bed. Integendeel. De Mercedes-baas vloog in de alcohol en bouwde zowaar een feestje...

