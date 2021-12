Rusthuis doorverwezen naar rechtbank voor onopzettelijke doding na moord op Anna (99)

Alles draait rond het gewelddadige overlijden van de hoogbejaarde bewoonster Anna B. (99) in het woonzorgcentrum in juli vorig jaar. Zij werd op een ochtend omstreeks 8 uur met ernstige letsels in haar gezicht aangetroffen in bed. Met een balpen in het aangezicht werd ze gestoken door een 61-jarige medebewoner met ernstige psychische problemen. Ze werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar stierf daar aan haar verwondingen.

Op camerabeelden was te zien dat de dader die bewuste nacht tussen 5.30 uur en 6.30 uur ’s zeker zes keer ongezien de kamer van Anna B. binnen en buiten kon wandelen. Al die tijd passeerde er geen verzorgend personeel op dezelfde afdeling. Iemand hoorde het slachtoffer op een gegeven moment schijnbaar wel roepen, maar daar werd weinig aandacht aan besteed omdat Anna B. dat wel vaker deed.

Onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg

Onderzoek van het parket wijst nu na een jaar uit dat het woonzorgcentrum vermoedelijk tekort is geschoten in de hulp aan het slachtoffer. In principe is het verplicht dat elke bewoner op de kamer een aangepast alarmsysteem heeft om het verzorgend personeel eventueel in nood te kunnen verwittigen. Maar aan het bed van Anna B. bleek er uiteindelijk geen systeem aanwezig om een noodoproep te kunnen doen.

De raadkamer in Gent besliste maandag om woonzorgcentrum Domino VZW door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor “onopzettelijke doding” en “gebrek aan voorzorg”. De raadsman van het WZC Filip Van Hende bevestigt het nieuws, maar wenst verder niet te reageren. “De correctionele rechtbank moet zich nu buigen over deze zaak.” De zaak wordt normaal begin volgend jaar behandeld.