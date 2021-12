Tanja Dexters riskeert acht maanden cel voor handel en bezit van drugs: ex-miss bracht Viagra uit Spanje mee

Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van acht maanden voor Tanja Dexters en haar vriend Michaël P. uit Herentals voor handel en bezit van drugs. Dexters verklaarde tijdens het onderzoek ook zelf dat ze Viagrapillen uit Spanje meenam om in België illegaal aan vrienden te verhandelen. Zij staat vandaag terecht voor de rechtbank in Turnhout.

Het koppel moest zich in september al eens komen verantwoorden in de rechtbank voor dezelfde drugsfeiten. In mei dit jaar werd Dexters nog veroordeeld in de politierechtbank.

Behalve Dexters en P. zijn er nog vier andere betrokken in het drugsdossier. Sommige onder hen zouden MDMA en ketamine verhandeld hebben.

De bal ging aan het rollen tijdens een huiszoeking in 2019, toen speurders binnenvielen in de garage van P. op de Herenthoutseweg in Herentals. Voor handel in verdovende middelen zoals Viagra kan de straf van acht dagen tot zes maanden gaan, voor handel in cocaïne kan vijf jaar cel opgelegd worden.

