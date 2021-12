NBA. Kevin Durant knalt 51 punten binnen, LeBron James toont dat hij helemaal terug is

Brooklyn-ster Kevin Durant heeft zondag in de NBA-match tegen Detroit maar liefst 51 punten door de korf geworpen, een nieuw seizoensrecord. De Nets trokken met 104-116 aan het langste eind.

Durant verbeterde de recordscore van Golden State-topper Stephen Curry, die op 8 november tegen Atlanta 50 punten maakte. Het was de zevende keer dat de small forward de kaap van 50 punten rondde. Zondag kreeg Durant nog een boete van 25.000 dollar (ongeveer 22.155 euro) omdat hij vrijdag tijdens de wedstrijd in Atlanta een fan had uitgescholden.

Brooklyn blijft na de 19e zege dit seizoen aan de leiding in de Eastern Conference. Detroit, dat zijn 12e opeenvolgende nederlaag leed, is laatste.

Titelverdediger Milwaukee, de nummer twee in het Oosten, won met 97-112 van New York. Bij de Bucks scoorde Khris Middleton 24 punten. Giannis Antetokounmpo realiseerde zijn eerste triple-double van het seizoen, met 20 punten, 11 assists en 10 rebounds.

Verder klopten de LA Lakers, zesde in de Western Conference, Orlando met 106-94. LeBron James had met een triple-double (30 punten, 10 assists en 11 rebounds) een groot aandeel in de zege.

Uitslagen:

LA Lakers - Orlando 106 - 94

Detroit - Brooklyn 104 - 116

Portland - Minnesota 111 - 116

Oklahoma City - Dallas 84 - 103

San Antonio - New Orleans 112 - 97

New York - Milwaukee 97 - 112

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 70,4 27 19 8

2. Milwaukee 64,3 28 18 10

3. Chicago 63,0 27 17 10

4. Miami 59,3 27 16 11

5. Cleveland 57,1 28 16 12

6. Philadelphia 55,6 27 15 12

7. Washington 55,6 27 15 12

8. Charlotte 53,6 28 15 13

9. Atlanta 50,0 26 13 13

10. Boston 48,1 27 13 14

11. Toronto 46,2 26 12 14

12. New York 44,4 27 12 15

13. Indiana 42,9 28 12 16

14. Orlando 17,9 28 5 23

15. Detroit 15,4 26 4 22

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 84,0 25 21 4

2. Golden State 80,8 26 21 5

3. Utah 73,1 26 19 7

4. Memphis 59,3 27 16 11

5. LA Clippers 55,6 27 15 12

6. LA Lakers 53,6 28 15 13

7. Dallas 50,0 26 13 13

8. Denver 50,0 26 13 13

9. Minnesota 44,4 27 12 15

10. Sacramento 40,7 27 11 16

11. Portland 40,7 27 11 16

12. San Antonio 38,5 26 10 16

13. Houston 30,8 26 8 18

14. Oklahoma City 30,8 26 8 18

15. New Orleans 27,6 29 8 21

Programma van maandag:

Cleveland - Miami

Indiana - Golden State

Toronto - Sacramento

Atlanta - Houston

Boston - Milwaukee

Memphis - Philadelphia

Dallas - Charlotte

Denver - Washington

LA Clippers - Phoenix