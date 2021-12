Militaire junta in Myanmar blokkeert humanitaire hulp aan slachtoffers van conflict

De militaire junta in Myanmar verhindert dat miljoenen vluchtelingen en ontheemden humanitaire hulp krijgen. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) maandag in een nieuw onderzoeksrapport.

Volgens HRW zorgt de junta ervoor dat slachtoffers van de coup geen humanitaire hulp krijgen. De junta zou dit doen door onder andere reisbeperkingen op te leggen aan hulpverleners, toegangswegen en hulpkonvooien te blokkeren, niet-militaire voorraden te vernietigen, communicatielijnen te sluiten en zelfs hulpverleners aan te vallen.

Op 1 februari greep het leger de macht in Myanmar en werd de democratisch verkozen regering van Aung San Suu Kyi opzijgeschoven. Sindsdien onderdrukt de junta protesten van tegenstanders met harde hand. Volgens de ngo Assistance Association for Political Prisoners werden ongeveer 1.300 burgers gedood en meer dan 10.000 mensen willekeurig gearresteerd en opgesloten. Daarnaast sloegen zo’n 284.000 mensen in het land op de vlucht voor het geweld, zegt HRW. Ongeveer 22.000 mensen trokken naar buurlanden India en Thailand.

“De generaals weigeren levensreddende hulp te verschaffen aan mensen die getroffen zijn door het conflict. Mogelijk doen ze dit om hen te straffen”, reageert Shayna Bauchner, onderzoeker bij HRW.

Volgens de Verenigde Naties zal het aantal mensen dat hulp nodig heeft groeien van een miljoen vóór de staatsgreep naar 14,4 miljoen in 2022, onder wie vijf miljoen kinderen.

HRW roept de internationale gemeenschap dan ook op om meer actie te ondernemen tegen het geweld in Myanmar. “Overheden moeten druk uitoefenen op de junta om hulpverlening, die miljoenen mensen nodig hebben om te overleven, te faciliteren in plaats van te blokkeren,” besluit Bauchner.