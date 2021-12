Gigantische temperatuurverschillen, waanzinnige windschering, gigantische afstand over grond: de tornado’s in de VS waren ongezien

LEES OOK. Voor en na: satellietbeelden tonen verwoestende impact van tornado’s in de VS

Tornado Alley. Zo heet het deel van de Verenigde Staten waar tornadojagers doorgaans het meest aan hun trekken komen. De strook waar de zwaarste tornado’s razen wordt gevormd door Oklahoma, Texas en Kansas. Zuidelijke staten dus. Het meest gevaarlijke seizoen? De maanden april en mei. Dat er nu tientallen tornado’s langs de Amerikaanse Midwest raasden, in december dan nog, is hoogst uitzonderlijk. Zelfs ongezien.

Amerikaanse weerspecialisten wezen dit weekend op een dubbele vaststelling: eerst en vooral de grote temperatuurschommelingen in het land. Zo gaf het kwik in Houston, in het uiterste zuiden, onlangs nog dertig graden aan, terwijl het in Denver, 1.200 kilometer noordwaarts, sneeuwde. Die verschillen werken hevige onweders in de hand. In de marge daarvan kwam het tot hevige sneeuwbuien.

Tweede cruciale element voor tornado’s: de windschering, oftewel de windsnelheid die heel hard verandert naarmate de hoogte toeneemt. Zo werden op een hoogte van één kilometer verschillen in windsnelheid van 30 km/u gemeten. Uit de eerste analyses bleek dat de grootste, meest verwoestende tornado ontstond in Arkansas en zo noordoostwaarts trok tot in Breckingridge County, bij Louisville. Goed voor een record van 340 kilometer.

