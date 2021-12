Snookericonen smullen van Brecel, die ondanks bloedvorm geen ultieme beloning krijgt: “Waanzin”

De finale van de UK Championship en de titel op de Scottish Open. Luca Brecel is in bloedvorm. Wat het nog spijtiger maakt dat hij niet naar de Masters mag.

LEES OOK. Luca Brecel verslaat John Higgins in finale (9-5): “Dit smaakt naar meer”

“Ik zei net tegen John Higgins dat het een eer is om tegen hem te spelen, dus om van hem te winnen is een droom die uitkomt”, aldus Brecel na afloop van de finale in het Welshe Llandudno. “Ik deed het goed in het laatste frame want vanaf 8-2 was ik echt helemaal nergens en de laatste die je dan tegen je wil hebben is John.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was de vierde rankingfinale voor Brecel. In 2017 won hij het China Championship. Runner-up was hij in 2016 in het German Masters en vorige week op het UK Championship. Viervoudig wereldkampioen Higgins won het Scottish Open in 1995 en 1996, in 1998 en 2016 verloor hij ook al de finale. “The Wizard of Wishaw” heeft 31 rankingtoernooien op zijn palmares. Alleen Ronnie O’Sullivan (37) en Stephen Hendry (36) doen beter.

“Het is geweldig. Ik denk dat het winnen van deze titel na het verlies in York knapper is dan het winnen van UK Championship. Ik mag Joe Perry wel bedanken voor het missen van een aantal ballen in de tweede ronde, waar ik niet goed speelde, maar ik ben al met al zeer tevreden met hoe ik heb gespeeld.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geen Masters

Maandag gaat in het Engelse Coventry al de World Grand Prix van start. Daar staat Brecel in de eerste ronde tegenover de Noord-Ier Jordan Brown (WS-28).

“Er is nog een toernooi te gaan en dan ga ik naar huis. Ik zoek nog een lift! (lacht) Ik kijk ernaar uit om lekker uit te rusten en naar het WK Darts te kijken. Om hier te winnen geeft zoveel meer voldoening dan toen ik China voor anderhalve man en een paardenkop won.”

© PRESSASSOCIATION

Brecel is momenteel 15de op de wereldranglijst, wat normaal gezien goed zou zijn voor een plek op de prestigieuze Masters (9-16 januari). Maar het deelnemersveld voor een van de drie grootste snookertoernooien (de top zestien) werd al vastgelegd na de UK Championship, toen onze landgenoot nog de nummer 17 van de wereld was. Niet juist, aldus Higgins én Ronnie O’Sullivan.

LEES OOK. Onze snooker-watcher ziet hoe Luca Brecel zich top van de wereld schaart: “Hij is niet langer zoals KRC Genk”

“Hij was gewoon te goed”, aldus de Schot na zijn verloren finale. “Hoe hij speelt… we hebben echt geluk met een jonge superster zoals Luca. Er zijn nu waarschijnlijk kinderen die de nieuwe Brecel willen worden. Het is een plezier om naar hem te kijken, hij is een van de beste spelers ter wereld. Het is echt waanzin dat hij er niet zal bij zijn op de Masters. De winnaar van de Scotting Open, finalist van de UK Championship en favoriet voor de Grand Prix. Er moet iets aan de regels veranderen, dit is iets wat eigenlijk niet meer zou mogen gebeuren.”

Zesvoudig wereldkampioen O’Sullivan trad zijn generatiegenoot, van wie hij met 6-1 verloor in de halve finales, bij. “Luca verdient een plek op de Masters”, aldus The Rocket. “Het is niet de eerste keer dat je een soort wildcard moet hebben voor iemand die momenteel briljant speelt. Hij zou fantastisch zijn voor het toernooi. Het publiek zou smullen van zijn aanwezigheid.”