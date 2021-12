Guatemala wil 2.000-tal kinderen herenigen met ouders in VS

De regering van het Centraal-Amerikaanse land Guatemala gaat zowat 2.000 kinderen opsporen die herenigd kunnen worden met hun ouders in de VS. Op die manier wordt een veilige en legale migratie mogelijk gemaakt, zo heeft president Alejandro Giammattei zondag (lokale tijd) meegedeeld.

“De Guatemalteekse kinderen van wie de ouders zich al in de VS bevinden, hebben het recht om daar legaal naartoe te gaan. Ze hoeven geen ‘coyote’ (mensensmokkelaar, nvdr) te betalen”, zo zegt de president aan de tv-zender Noti7.

Daarom wordt de komende weken in het hele land gezocht naar zowat 2.000 minderjarigen. “We beginnen dan het regularisatieproces dat hen moet toelaten om legaal te reizen” naar de VS, aldus nog Giammattei.

Vrachtwagen gekanteld

De verklaring komt er enkele dagen nadat in Mexico meer dan 50 migranten om het leven waren gekomen toen een vrachtwagen kantelde, die volgestouwd was met migranten die hoopten de VS binnen te raken. De meeste slachtoffers waren afkomstig uit Guatemala.

De maatregel zal uitgevoerd kunnen worden “na validatie van de definitieve lijst door de Verenigde Staten”, klinkt het nog. “De vliegtuigen die aankomen met uitgewezen mensen, kunnen gebruikt worden om de kinderen naar hun ouders te brengen.”

Jaarlijks ontvluchten duizenden Guatemalteken hun land, in een poging om in de VS een beter leven op te bouwen. In 2019 heeft de VS nog een recordaantal van 54.599 mensen per vliegtuig teruggestuurd naar het Centraal-Amerikaanse land.