Leopoldsburg

Met de actie “Kerstmis voor iedereen” in Leopoldsburg wil Kampse Diensten 150 cadeautjes voorzien . Die zullen verdeeld worden in Ons Centrum, het Woonzorgcentrum Reigersvliet en via Vita thuisverpleging. “Om de onkosten zo laag mogelijk te houden gaan wij zoveel mogelijk alles zelf maken. Wie wil ons hiermee helpen? Wij zoeken nog kerstkaarten, kerstservetten, doorschijnend inpakpapier, inpakmateriaal voor de cupcakes, zelfrijzende bloem, eieren, suiker, boter,… Kortom als jij ook wil meewerken aan dit hartverwarmend initiatief, dan kan jij ons contacteren via mail mensch_thoelen@hotmail.com of op ons adres Louis Lecocqstraat 58 in Strooiendorp”, weten de initiatiefnemers . Meer info op onze Facebookpagina Kampse Diensten https://www.facebook.com/KampseDiensten/?ref=pages_you_manage