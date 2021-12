Nederlandse pers wild van “krankzinnige” wereldtitel Max Verstappen, frustraties in Engeland na “diefstal” in F1

Een Formule 1-wedstrijd waarover ze binnen 50 jaar nog zullen spreken in Nederland. Dat was de GP van Abu Dhabi, waar Max Verstappen zich voor de eerste keer in zijn carrière tot wereldkampioen kroonde. Al waren ze daar in Engeland toch wat zuur over.

“Waanzinnig!” “Sensationeel!” “Krankzinnig!”. De Nederlandse kranten schuwden de overtreffende woorden niet voor wat ze dé sportprestatie van het jaar vonden.

“Een safety car-situatie na een crash van Williams-rijder Nicolas Latifi vijf ronden voor het einde, zorgde nog voor opschudding”, aldus De Telegraaf. Verstappen twijfelde niet, dook naar binnen voor nieuwe zachte banden en kon door de situatie op de baan pal achter de buiten gebleven Hamilton aansluiten. De safety car ging een ronde voor het einde van de baan, waarna Verstappen een allesbeslissende inhaalactie plaatste, die hem de meest memorabele wereldtitel in de geschiedenis van de autosport opleverde.”

“Het Formule 1-seizoen 2021 was toch al geen gewoon jaar. De gemoederen tussen Verstappen en Hamilton liepen dit seizoen flink op. Verstappen en Hamilton kwamen elkaar op de baan meermaals tegen. In Engeland, Italië en Saoedi-Arabië leidde het tot memorabele incidenten. Verstappen sprak ‘Lewis Hamilton’ en ‘Mercedes’ ook niet meer uit. In plaats daarvan sprak hij over hem en zij.”

“Ik vind het heel moeilijk om generaties met elkaar te vergelijken, om allerlei voor de hand liggende redenen”, lezen we in een analyse bij De Telegraaf. “Kijk alleen al naar het verschil in materiaal en de mate van competitie. Voor mij is Max de beste coureur die ik de laatste veertig jaar heb gezien. Ook al zou hij hierna geen kampioenschap meer winnen.”

“Maar wat was het stil geweest, in dat kleine kamertje in het teamgebouw van Red Bull in Abu Dhabi”, schrijft het AD. “Jos Verstappen zat er lange tijd in zijn uppie, kijkend naar de tv, naar de belangrijkste race uit zijn leven, en van zijn zoon. Na een rondje of vijf had hij de garage verlaten. Hij had genoeg gezien. Mercedes was sneller. Er was een wonder nodig om nog aan de wereldtitel te komen. Het wonder kwam. En luisterde naar de naam Nicholas Latifi. Over een paar jaar is de Canadees het antwoord op een quizvraag. Zijn crash zette de wereldtitel voor de zoveelste keer dit seizoen op de kop, en nu definitief. Latifi’s wrak was precies op tijd weggetakeld om nog één ronde te kunnen racen. Het maakte dat Hamilton werd onttroond, en geen racehistorie schreef. Met de kramp in zijn rechterbeen trapte Verstappen zijn Red Bull nog één keer op de staart en passeerde zijn aartsrivaal.”

‘Grand Theft Auto’

In Engeland hadden ze toch een iets andere kijk op de zaken. De situatie rond Latifi zorgde ervoor dat Mercedes protest aantekende, zonder succes. Onbegrijpelijk, klinkt het over het kanaal.

Zelfs Tottenham- en Engeland-aanvaller Harry Kane mengde zich in de debatten. “Ik ben nieuw als het gaat over de F1 en het was geweldig om Lewis en Max te zien vechten voor de wereldtitel”, aldus Kane. “Ik ben geen expert, maar het lijkt wel alsof enkele bizarre regels voor een oneerlijke uitkomst hebben gezorgd. Waarom zou Hamilton gestraft moeten worden voor de crash van iemand anders? Hij reed letterlijk de perfecte race onder hoge druk, maar mist de wereldtitel. Het lijkt logisch dat je een voorsprong zou kunnen behouden. Spijtig dat het zo moest eindigen.”

De BBC benadrukt dan weer wel het unieke gehalte van de titel van de 24-jarige Nederlander: zijn eerste en wat voor eentje. “Wat iedereen ook vindt van de verschillende incidenten, slechts weinigen zouden Verstappen de titel niet gunnen nadat hij voor één van de meest opmerkelijke Formule 1-seizoenen ooit zorgde. Hamilton zal zich ondertussen moeten troosten met de overwinning van Mercedes in het constructeurskampioenschap.”

“Brute Verstappen”

Ook buiten Nederland en Engeland werd de F1-strijd gevolgd. Zo prijst Marca Verstappen vanwege zijn gewaagde stijl van racen. “Brute Verstappen verovert de wereldtitel en zorgt voor geschiedenis”, schreef de grootste sportkrant van Spanje. “In een fenomenaal slot over één ronde laat Max zijn concurrent Lewis in het stof bijten. Verstappen doorbreekt de mythe Hamilton.”

Het was een waar mirakel dat Verstappen in het Midden-Oosten de wereldtitel voor zich opeiste. De bolide van Hamilton had, zoals de laatste weken steevast het geval was, veel meer snelheid dan die van de Red Bull-coureur. “Hamilton reed zijn rivaal eerst op 5 en daarna op 17 seconden. Het ongeval van Latifi en de safety car in de 53e ronde openden de deur voor Verstappen om op de zachte band voor een wonder te gaan. Hij verspilde de kans niet en verdient de glorie.”

