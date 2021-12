Nieuwe teamgenoot van Hamilton niet te spreken over wereldtitel Verstappen: “Dit is onaanvaardbaar”

Een controversieel seizoen is geëindigd met de nodige controverse en de tweet van voormalig wereldkampioen Damon Hill vat het geheel waarschijnlijk het beste samen.

“Een heleboel niet erg gelukkige mensen. En een heleboel heel blije mensen,” aldus de wereldkampioen van 1996. “Dit is een nieuwe manier om de sport te runnen, waarbij de racedirecteur ad hoc beslissingen kan nemen. Het was een beetje ‘raad eens wat ik nu ga doen’ denk ik.”

Williams-rijder en toekomstig teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes, George Russell, hoorde duidelijk bij de groep van de “niet erg gelukkige mensen” want al heel kort na de race tweette hij een bericht dat er geen doekjes om windt.

“DIT IS ONAANVAARDBAAR,” blokletterde hij in een tweet, om zich in een reactie op zijn eigen bericht daarna wat nader te verklaren. Hij wil niets afdoen van de kwaliteiten van Max Verstappen en het seizoen dat hij heeft neergezet, maar hij laat weten dat hij niet kan geloven wat er in Abu Dhabi gebeurd is.

“Max is een absoluut fantastische coureur die een ongelooflijk seizoen heeft gedraaid en ik heb niets dan enorm respect voor hem, maar wat er zojuist is gebeurd is absoluut onacceptabel. Ik kan niet geloven wat we net hebben gezien,” aldus Russell op Twitter. (F1journaal.be)