Ruud Vormer kaart bankzittersplaats aan bij Clement, spelersgroep blijft zijn kapitein steunen

Voor de tweede keer in een week begon Ruud Vormer op de bank bij Club Brugge. De Nederlander mocht tegen Zulte Waregem pas invallen aan de rust, bij een 1-0-stand voor Club. Dinsdag tegen PSG mocht hij maar 22 minuten meedoen. Zijn statuut als bankzitter – nu ook in de competitie – zint Vormer niet.

De kapitein stapte in de aanloop naar de wedstrijd tegen Zulte Waregem naar het kantoor van trainer Philippe Clement om zijn onvrede kenbaar te maken. Hij stelt dat zijn huidige status niet strookt met wat hij zelf verwacht.

LEES OOK. Club Brugge spoelt Europese kater door met makkelijke thuiszege tegen Zulte Waregem

Binnen de spelersgroep blijft Vormer breed steun houden. Dat hij zich als bankzitter blijft inzetten voor het team, kan op goedkeuring rekenen.

“Iedereen kent zijn kwaliteiten”, zegt Charles De Ketelaere. “Ruud is nog steeds onze kapitein en een echte leider. Hij zet zich altijd in, ongeacht of hij speelt of niet. Dat is iets om respect voor te hebben.” (jve, bla)