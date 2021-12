Studio 100-musical ‘40-45’ trekt naar Nederland, maar dan wel in aangepaste én herschreven versie

Gert Verhulst brengt de show samen met showbizzlegende Joop van den Ende naar onze noorderburen, zo vertelde hij zondagochtend op de Nederlandse tv. Van den Ende was enkele jaren geleden al komen kijken op de première en reageerde toen zeer enthousiast. Sindsdien is er geregeld contact geweest en nu komen de plannen in een stroomversnelling. De voorstelling is in Vlaanderen met 750.000 verkochte tickets een groot succes. Als de coronasituatie het toelaat, worden er weer nieuwe voorstellingen ingepland. (tove)