Er is meer dan Bart Swings: Mathias Vosté mag naar Winterspelen op twee afstanden, ook Sandrine Tas mag naar Peking

Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Calgary is Mathias Vosté op de 1000 meter in de B-groep als vijfde geëindigd. Vosté noteerde een tijd van 1.07,97. Dat is 22 honderdste seconde boven zijn vorige week in Salt Lake City gereden nationale record.

De klassering leverde de in Friesland wonende Bruggeling de 28ste plaats op in de stand voor de wereldbeker. Daarmee is de 27-jarige Vosté verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Winterspelen. Hij kan in Peking uitkomen op de 1000 en de 1500 meter. Het is de tweede keer in zijn loopbaan dat hij op olympisch niveau actief zal zijn.

Vosté reed in het twintigste en laatste paar tegen de Pool Piotr Michalski. Hij startte rustig (16,9 op de eerste 200 meter) en liet het initiatief aan de Pool. Maar het vervolg was sterk, met ronden van 24,7 en 26,2. Michalski won in 1.07,13, de tweede plaats was voor de Amerikaan Joey Mantia in 1.07,55, de derde voor Denis Kuzin uit Kazachstan in 1.07,65.

In de A-groep, waar de Nederlandse troeven ontbraken die in voorgaande wedstrijden de prijzen hadden verdeeld, zegevierde de Chinees Zhongyan Ning in 1.16,65. Dat is 16 honderdste seconde boven het baanrecord van de Rus Pavel Kulizhnikov. De amper 17-jarige Amerikaan Jordan Stolz eindigde als tweede. Vosté was zaterdag op de 1500 meter in de A-groep als tiende geëindigd. Op die afstand is hij twintigste in de stand voor de wereldbeker.

© BELGAIMAGE

Tas op olympische massastart

Ook Sandrine Tas veroverde een startbewijs voor de Olympische Winterspelen. Tas kan in Peking uitkomen op de massastart, de minimarathon over zestien ronden.

De rekenmeesters van de Internationale Schaatsunie (ISU) puzzelden zondag nog op de gevolgen van de wereldbekerwedstrijden in Calgary. In de stand voor de Wereldbeker is Tas 22e. Aan de olympische massastart mogen 24 rijdsters meedoen.

Tijdens de wereldbekerwedstrijden in Calgary haalde ze op de massastart de finale niet. In de ochtenduren trad zij aan voor een sterk bezette halve finale, waarin ze twaalfde werd. Een plaats bij de eerste acht had haar een plek in de finale opgeleverd. In de voorgaande weken slaagde Tas er één keer in de finale te bereiken. In Salt Lake City eindigde ze als zeventiende.

De overwinning in de finale was voor Francesca Lollobrigida, in het skeeleren één van de grote rivales van Tas. De Italiaanse versloeg in de eindsprint de Canadese Ivanie Blondin en de Russin Elizaveta Golubeva. In het wereldbekerklassement leidt Blondin.

© EPA-EFE

Vanhoutte sluit weekend af met persoonlijke topper op 1500 meter

Stien Vanhoutte heeft de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Calgary afgesloten met een persoonlijk record op de 1500 meter. Vanhoutte eindigde in de B-groep als 24ste in 1.59,95.

Het was de eerste keer dat de rijdster uit het West-Vlaamse Gistel onder de tweeminutengrens dook. Haar beste tijd stond op 2.01,99. De 1500 meter van Sandrine Tas, die 28ste en voorlaatste werd, mislukte: 2.03,21.

In de stand voor de wereldbeker staan beide rijdsters niet bij de beste vijftig. Op grond daarvan hebben zij zich niet geplaatst voor deze afstand tijdens de Olympische Winterspelen.

De beste rijdster in de B-groep was Evgenia Lalenkova uit Rusland in 1.53,29. Ze won voor de Nederlandsen Joy Beune (1.53,50) en Lotte van Beek (1.53,89). In de A-groep zegevierde de Amerikaanse Brittany Bowe in 1.52,05.