In het Antwerpse assisenhof start maandagochtend het proces van Steve Bakelmans over de dood van Julie Van Espen (23) uit Schilde. Bakelmans, een 41-jarige kok, riskeert levenslang en wordt ervan beschuldigd haar op 4 mei 2019 van haar fiets gesleurd te hebben en vervolgens verkracht en vermoord te hebben. De man was al gekend voor eerder feiten waarbij hij zich had vergrepen aan vrouwen. Volg het proces hier LIVE.