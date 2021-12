BS Stippe Stap opent eigen schoolbibliotheek

“De laatste jaren hebben we een krachtig taalbeleid uitgebouwd met als een van de pijlers begrijpend lezen”, klinkt het op Stippe Stap. “Het leesplezier speelt hierin een erg belangrijke rol. Daar is ons dagelijks leeskwartier een mooi voorbeeld van. De start van de eigen schoolbibliotheek is dus heel erg welkom en een groot pluspunt. De kleuters en leerlingen vinden het heerlijk om zelf boekjes uit te zoeken. Er is ook de mogelijkheid om in rustige hoekjes en plekjes die gecreëerd zijn in de open polyvalente hal om zich daar helemaal in de boekjes te verdiepen.”