Beringen

De kerstman was zaterdag 11 december op bezoek in Beringen en maakte een ronde langs de kerstberen in al de deelgemeentes. Om 9.30 uur startte de Kerstman in Paal, om vervolgens Beverlo, Koersel, Beringen-Mijn en Beringen stad aan te doen Hij kreeg van de kinderen veel mooie tekeningen, die op hun beurt een snoepje van de kerstman mochten ontvangen.