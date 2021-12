Courtois schittert bij Real Madrid in Madrileense derby, Eden Hazard geraakt niet van de bank

Real Madrid heeft zijn leidersplaats in La Liga extra glans gegeven met een overwinning in de stadsderby. Tegen rivaal Atlético Madrid rekenden Los Galacticos andermaal op goalgetter Karim Benzema en Marco Asensio. Thibaut Courtois speelde de volledige wedstrijd, Eden Hazard bleef op de bank en een bleke Yannick Carrasco werd bij de rust gewisseld.

Na een kwartier was het prijs voor Real Madrid. Andermaal was Karim Benzema de beslissende man voor de witte armada van Madrid. De Franse spits profiteerde van slecht verdedigen bij Atlético en mikte met een volley de 1-0 in doel. Thibaut Courtois bewees aan de overkant ook zijn waarde met een goede save op een vrijschop van de bezoekers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Yannick Carrasco kon zich niet doorzetten en werd samen met Antoine Griezmann aan de rust in de kleedkamer gelaten door coach Diego Simeone. Veel hielp dat niet, want Marco Asensio bezorgde Real de 2-0 met een intikker aan de tweede paal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jawel, Asensio was basisspeler en Eden Hazard bleef op de bank. Ook toen Vinicius Jr. en Asensio het veld verlieten, moest Hazard toekijken hoe Nacho en Rodrygo voor hem invielen.

Real Madrid is door de zege in de stadsderby stevig leider, met acht punten voorsprong op Sevilla. Dat heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Atlético Madrid staat vierde, met al een achterstand van dertien punten op de stadsrivaal.