Ook Beringen brandt kaarsjes op Werellichtjesdag

Al sinds 1997 staat de tweede zondag van december in het teken van Wereldlichtjesdag. Die dag herdenken mensen over de hele wereld overleden kinderen. Ze zoeken troost bij elkaar en steken om 19 uur een kaarsje of lichtje aan zodat telkens in een andere tijdzone de golf van licht verder trekt. Ook Beringen doet mee.

“We willen ouders die een (sterren)kind verloren, steunen in het rouwproces. Daarom vragen we mensen om thuis aan de deur, op het terras of aan het raam een lichtje of kaarsje aan te steken om klokslag 19 uur. Aan het grote raam van het stadhuis plaatsen we ook enkele kaarsen. Geen kind is zo aanwezig als een kind dat wordt gemist. Zo’n verlies is onmenselijk. Elke mogelijke steun, al is het een kaarsje of lieve woorden, doet enorm veel deugd”, vertelt schepen van Welzijn Ann-Sofie Vanoverstijns.

Net zoals andere jaren doen ook Academie Beringen en de Academie Beeldende Kunsten mee. Schepen van Cultuur en Onderwijs An Moons vult aan: “Het traditionele herdenkingsmoment kan ook dit jaar helaas niet doorgaan, maar net zoals vorig jaar maakten de leerlingen en leerkrachten van de academies een sereen filmpje met muziek, kunstwerken en mooie woorden van troost, om zo ouders en nabestaanden een hart onder de riem te steken. Deze video kan je bekijken via de Facebookpagina van de stad en de stadsapp.”

Tenslotte heeft Ferm de voorbije jaren enkele troostplekken opgericht. Deze speciale en rustige plekjes vind je terug in heel Beringen en zondag zal de vrouwenvereniging er kaarsjes branden. Zo kunnen mensen er in alle rust een boodschap op een briefje achterlaten voor een moment van bezinning. “Met deze diverse initiatieven proberen we een rol te spelen in het verwerkingsproces en hopen we dat veel mensen steun vinden bij elkaar”, besluiten de schepenen.

Hier vind je de troostplekken: Park van Beverlo Hoek Linkestraat x Schuinestraat, Koersel, Veldje Beelkenswijer x Beverlosesteenweg, Paal Paal-dorp (ism Okra Paal en Landelijke Gilde) Hoek Wisselstraat x Steengroefstraat, Paal