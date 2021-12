Club Brugge spoelt Europese kater door met makkelijke thuiszege tegen Zulte Waregem

Club Brugge pronkt met negen op negen in de competitie en een eerste cleansheet sinds 15 oktober, maar is nog niet van zijn defensieve klachten verlost. De Brugse verdediging ging opnieuw in de fout, maar Zinho Gano en Jelle Vossen zijn Kylian Mbappé en Lionel Messi niet. Net als in Waregem kroonde Charles De Ketelaere zich tot matchwinnaar met een doelpunt en een assist.

Als de nood hoog is, is er altijd Zulte Waregem. De tijd dat Essevee de “Angstgegner” van Club Brugge was, ligt al enkele jaren achter ons. Vorig seizoen scoorde zelfs Michael Krmencik tegen de ploeg van Francky Dury en de laatste vijf jaar kon Zulte Waregem maar één keertje winnen tegen blauw-zwart. In augustus was de 0-4 aan de Gaverbeek de ruimste zege van Club dit seizoen.

De grote man van de zege in de heenronde was ook gisteren de beslissende man. Charles De Ketelaere zette met een doelpunt Club op voorsprong en bood Noa Lang de 3-0 aan. Tussendoor viel de 2-0 na een corner, afgedwongen door “supersub” Ruud Vormer.

De zege neemt de druk van de ketel voor Philippe Clement, die het ook op een zondagavond had aangedurfd Ruud Vormer op de bank te zetten. Cisse Sandra startte zijn derde wedstrijd op rij. “We zullen wel zien hoe lang hij het volhoudt”, verklaarde Clement voor de aftrap, alsof hij er toen al rekening mee hield dat hij de tiener aan de rust aan de kant zou houden.

De stand bij de rust was 1-0 maar dat had gerust anders kunnen zijn. Niet één, niet twee maar drie slechte terugspeelballen van Club Brugge lagen aan de basis van de beste Waregemse kansen in de eerste helft. De eerste was de “beste”. Eduard Sobol speelde perfect in de voeten van Zinho Gano, de ex-Club-aanvaller draaide maar mikte zijn poging over.

Geen nood voor Zulte Waregem, Jack Hendry gaf de bezoekers een nieuwe kans. Hij speelde hard Simon Mignolet aan, die van de weeromstuit Jelle Vossen bediende. De Limburger kreeg de bal niet onder controle. Kort voor rust kreeg Vossen nog een kans, deze keer toen Stanley Nsoki te kort terugspeelde op Mignolet. Big Si pakte uit met een dribbel om die andere ex-Club-spits het scoren te beletten.

De 1-0 van Club was wel een beauty. Mats Rits en Hans Vanaken zette een snelle combinatie door het centrum uit. Charles De Ketelaere maakte ruimte vrij voor zichzelf om Sammy Bossut te verslaan. Voor “CDK” was het al zijn vierde goal tegen Zulte Waregem.

De voorsprong was het sein voor Club om Zulte Waregem terug te duwen, maar na tien minuten loste blauw-zwart alweer zijn greep. Tussendoor was het ook opletten voor de tegenprikken van Dereck Kutesa. In de kansen moest Zulte Waregem niet onderdoen voor Club, wel integendeel.

Nadat hij al onder luid applaus had opgewarmd mocht Ruud Vormer aan de rust invallen. De captain was meteen beslissend met een afgeweken doelpoging. In de corner die daarop volgde botste de bal op de voet van Balanta, Mats Rits reageerde sneller dan de Zulte Waregem-verdedigers om de 2-0 te scoren.

Gano kreeg no geen goeie kopkans voor Zulte Waregem, maar het was uitblinker Charles De Ketelaere die aan de overkant Noa Lang op weg zetten naar de 3-0. Een cleansheet leek in de maak voor Club tot finaal ook Simon Mignolet nog grabbelde. Gano maakte alsnog 3-1 maar de VAR annuleerde het doelpunt voor buitenspel.

De Brugse doelman houdt voor het eerst zijn netten schoon sinds 15 oktober en Club kan met vertrouwen naar Oud-Heverlee Leuven voor de midweekmatch van woensdag. Komende zondag komt Anderlecht op bezoek. Het zal Philippe Clement benieuwen of de Brabantse aanvallers de aangeboden kansen omzetten als die van PSG of ze laten liggen als die van Zulte Waregem.