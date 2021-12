Jeugdkoor Kiliana componeert eigentijds covid-kerstlied

Het jonge koor heeft van deze uiterst bizarre tijd gebruikgemaakt om een eigen kerstlied te componeren en uit te brengen. Door de coronaregels werd het digitaal ingezongen en opgenomen via Zoom. “Toch wel een huzarenstuk”, vertelt Jonas de Werdt, componist van het lied. “Natuurlijk zijn we super trots. Het is een lied vol hoop voor deze wereld. Alles komt goed, dat is meteen de rode draad door dit lied.”

“Het enthousiasme dat het hele koor had toen we voorstelden om digitaal te gaan, was fenomenabel. De tijden zijn duidelijk veranderd”, vult Carine Van Gerven aan, jarenlang de bezieler achter dit koor. “Tien jaar geleden was zo'n exploot gewoon ondenkbaar. En kijk nu, het lijkt voor onze jonge zangers die opgroeien met TikTok en andere digitale mogelijkheden kinderspel om voor een scherm te zingen. Dankzij de hele ploeg die achter deze opname zit, is dit zowel qua tekst als zang als beeld zeer geslaagd.”

(Foto’s: Albert Loos)