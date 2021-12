Vrijwilligers zorgen ervoor dat gasten van de Bottelarij kunnen zijn wie ze zijn

Kunnen zijn wie je bent, dat verdient toch iedereen? Ook als vrijwilligster kan je bijdragen om deze leuze waar maken. Dat bewijs vonden we in de Bottelarij in Ulbeek, thuisbasis van de vzw Aksi, arbeidskansen voor sociale integratie, die kansen biedt aan mensen die door de mazen van onze luxemaatschappij vallen.

“Toen ik na jaren in de commerciële sector gewerkt te hebben mijn carrière een nieuwe wending naar de toeristische sector gaf, bleek dat ik nog wat tijd en ruimte had”, zegt vrijwilligster Ann Vanduffel. “Ik wou daar iets sociaals mee doen. Wat ik zocht, was de smaak van geluk. En wat soms ver weg lijkt, vond ik dan vlakbij. Ik strandde eerder toevallig op het terras van de Bottelarij in het mooie Haspengouw. Sinds die dag ben ik er iedere dinsdag en donderdag samen met Jan, een vrolijke jongen met het syndroom van Down. Hij droomt ervan om het in zijn woorden te zeggen, ‘later als hij groot is bakker te worden’. En o wat zijn we samen gegroeid. Janneman als koekjesbakker en ik als vrijwilligster.”

“Onlangs hebben we de rustieke eetkamer omgetoverd in een heus koekjesatelier en ondanks onze beperkte middelen, werden we plots hofleverancier van de Sint en de Kerstman”, gaat Ann verder. “Ondertussen zijn ook Dimitri en Kenny aan ons team toegevoegd. Zelfs grote bestellingen van honderden koekjes pakketjes schrikken ons niet af, want bij ons start de werkdag met plezier: we zingen, we dansen en er wordt vooral hard gewerkt. Als deze jongens aan het eind van de dag met een veelzeggende knuffel laten weten dat het een fijne dag was, dan weet ik dat ik het gevonden heb, de smaak van geluk.”

“Dit verhaal startte twee jaar geleden tijdens De warmste week en is al die tijd warm gebleven”, vult stichtster van vzw Aksi Ann De Bock nog aan. “Vrijwilligers kunnen kansen geven zodat anderen kunnen zijn wie ze zijn, de pareltjes in onze maatschappij. Bij ons is er ruimte en plaats voor iedereen, ook al missen we dikwijls financiële steun als vzw. Misschien bent of kent u wel iemand, een bedrijf of een serviceclub die op zoek zijn naar een goed doel die dit miserabel coronajaar met een warme week willen eindigen. Dus als u nog op zoek bent naar een authentiek kerst geschenk, een pakje kerst koekjes met heel veel liefde gebakken altijd welkom.”

(Copyright foto’s: AVD)