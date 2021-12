Antwerp overweegt klacht wegens racisme: “Dat Seck zo over de rooie ging, wil zeggen dat het erg was”

Tien gele en drie rode kaarten stonden zondagmiddag symbool voor het driftige karakter van de clash tussen Antwerp en Standard. Vooral de eerste uitsluiting van Seck, die door Amallah (racistisch?) bejegend werd, zette de boel in brand. De Great Old overweegt nog klacht in te dienen, maar likt intussen zijn wonden na een pijnlijke nederlaag. “Vanaf die eerste ­uitsluiting raakte de scheidsrechter de controle kwijt”, zegt Nainggolan.