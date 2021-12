“Overwegend droog, en zacht voor de tijd van het jaar”

Vandaag zal grijs opnieuw de hoofdkleur blijven. Eens wat licht gemiezer is niet uitgesloten maar het blijft toch wel veruit overwegend droog. Mogelijk komt er regionaal eens even ruimte voor de zon, op brede opklaringen hoeven we echter niet te hopen.

De temperatuur doet er na een zachte nacht nog enkele graden bovenop zodat we uitkomen op maxima van gemiddeld 10°C. Dat is toch wel een graad of 4 aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. De wind waait uit het zuidwesten en is aanhoudend zwak van kracht.

In de nacht naar dinsdag wordt de bewolking dikker waardoor er soms wat lichte regen kan vallen.

Het koelt af naar een minimumtemperatuur van 6 à 7°C. De wind blijft intussen zwak tot vrij matig vanuit het zuidwesten waaien.

