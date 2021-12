Lokaal van Zeescouting Pebbles uitgebrand in Ophoven

Zondagavond is langs de Maas in Ophoven het lokaal van Zeescouting Pebbles uitgebrand. Brandweer Oost-Limburg kon voorkomen dat het clubhuis helemaal verwoest werd. Niemand raakte gewond.

“Onze Zeescouting had zondagmiddag een groepsactiviteit in het lokaal”, zegt groepsleider Ben Huysmans van Zeescouting Ophoven. “De kinderen en de leiding zijn na de activiteit naar huis gegaan. Rond 18.20 uur kregen we een melding dat er brand was in het clublokaal. Bij onze aankomst was de brandweer van Maaseik ook al ter plaatse.”

“Het vuur is mogelijk ontstaan aan de schoorsteen van het gebouw en heeft de buitenbekleding eerst doen branden. De brandweer kon voorkomen dat het gebouw, grotendeels opgetrokken uit hout, volledig verwoest werd. Toch is de ravage groot. Wat nog overblijft van ons clublokaal, heeft veel waterschade en roetschade opgelopen. Onze vereniging telt een vijftigtal leden. Voorlopig zitten we zonder een clublokaal om onze activiteiten verder te zetten.” (mmd)