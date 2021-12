Vrienden van ‘Q’ of Achiel Moons staken kaarsjes aan op de heuvel van Kapermolenpark. — © Toon Royackers

Op Wereldlichtjesdag werden zondagavond kaarsjes aangestoken in de Japanse tuin in Hasselt, maar ook in het aanpalende Kapermolenpark. De kaarsjes worden aangestoken ter nagedachtenis van overleden kinderen.