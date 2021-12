Birgit Van Mol openhartig over zieke man en afscheid van ‘VTM Nieuws’: “Het was een heftig jaar”

“Het was een heftig jaar”, zegt ze met die onweerstaanbare huig-r van haar. Heftig: het woord valt meermaals tijdens ons gesprek. En nee, dan heeft Birgit Van Mol (53) het niet over de coronacrisis of haar afscheid na bijna een kwarteeuw als ankervrouw van VTM Nieuws. Sinds haar man René (67) zes jaar geleden ernstig ziek werd, zijn de prioriteiten kristalhelder. “Er is leven en dood, er is gezondheid en ziekte. Voor de rest zijn er alleen maar kleine dingen, futiliteiten waarin ik me niet druk kan maken.”