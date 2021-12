Hasselaar mocht vaccin om medische redenen niet krijgen, maar nam het toch voor coronapas

Wie een allergische reactie heeft op het eerste coronavaccin, kan toch een coronapas krijgen. Maar daarvoor moet je wel een attest hebben van een allergoloog. En dat blijkt niet altijd even simpel.

Hasselaar Peter Neyts belandde bij eerdere vaccins al in het ziekenhuis met hartritmestoornissen. Zijn artsen raadden hem het vaccin dan ook af. Hij komt niet in aanmerking voor de coronapas of gratis PCR-testen omdat hij geen allergie heeft. Neyts besliste dan om - na twee jaar overal aan te kloppen voor raad - zich onder medische begeleiding toch te laten inenten. Hij vraagt de regering om meer begrip en steun voor mensen met zeldzame, medische aandoeningen zoals hij.