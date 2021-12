Spannend aftellen naar Miss Universe voor Kedist Deltour: “Veel positieve signalen opgevangen”

Om 1 uur vannacht tijd start in het Israëlische Eilat de Miss Universe-verkiezing 2021. Miss België Kedist Deltour (24) neemt er deel voor België en wordt alom getipt als een kanshebber op het felbegeerde kroontje.

Ondertussen heeft Deltour al een dag vol voorbereidingen achter rug. “Vandaag waren er repetities met op het einde een algemene dress rehearsal”, vertelt Darline De Vos, directrice van het Miss België Comité die Kedist ter plaatse begeleidt met goede raad. “Dat doe ik onder meer via Whatsapp want persoonlijk contact is niet meer mogelijk aangezien de kandidates in een apart, afgesloten hotel verblijven.”

De Vos verwacht dat de show van vannacht zo’n drie uur zal duren. “Dat is lang, maar er zitten dan ook nogal wat reclameblokken in. Eerst wordt het negentigtal deelneemsters voorgesteld, maar al vroeg in de show wordt dat aantal herleid tot 16. Eén kandidate als publiekslieveling, 15 op basis van de jurystemmen. Met die 16 wordt dan een bikinidefilé gehouden, waarna de groep wordt teruggebracht naar 10. Zij defileren in avondjurk en moeten elk een vraag van de presentator beantwoorden. Wie het haalt tot de laatste vijf krijgt een complexer vraag voorgelegd, wat uiteindelijk leidt tot nog slecht drie meisjes. Zij krijgen dan elk een koptelefoon op en moeten alle drie dezelfde vraag beantwoorden. Mede op basis daarvan wordt dan bepaald wie de titel krijgt.”

“Top tien zou voor Kedist al heel mooi zijn”, aldus De Vos die natuurlijk op meer hoopt. “De concurrentie is sterk, maar de afgelopen dagen ving ik overal heel positieve echo’s op. En dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat nog eens een Belgische op Miss Universe tot de laatste vijf doorstootte. Dat was toen Dominique Van Eeckhout. Misschien is dat wel een goed voorteken.”

