”Iedereen is welkom om in deze boom een boodschap achter te laten”, zegt Caroline Mannaert. — © Luc Weyens

Bekkevoort

Op het kerkhof van Bekkevoort kan je momenteel een kerstboom vol met schitterende ballen bewonderen. Die is geplaatst door Caroline Mannaert als herinnering aan haar in 2020 overleden dochtertje Alissa (10). “Iedereen mag in de boom een boodschap achterlaten voor een overleden persoon die men heel hard mist”, zegt Caroline Mannaert.