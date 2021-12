Dit was het voetbalweekend in tweede provinciale A

Leider Hechtel verloor de eerste punten in eigen huis: 3-3 tegen Anadol. Park (2-2 in Hamont) en Peer (3-1 in Bolderberg) profiteerden niet. Leopoldsburg (3-1 tegen THES) en Stal (0-1 op Paal-Tervant) zitten dankzij winst weer in de buik van de klassering. Onderaan boekte Halen een eerste zege tegen Reppel (1-0). Het krijgt zowaar voorlaatste Grote Heide (5-0-verlies van Heusden-Zolder) in het vizier. Lindelhoeven versloeg Turkse, dat derde laatste blijft. (gsb)