Vakbonden vragen opnieuw betere voorwaarden voor poetsvrouwen

De vakbonden bestudeerden de jaarrekeningen van de 450 bedrijven in de sector. Daaruit blijkt dat de omzet sinds de coronacrisis is gedaald met 15 procent, maar dat de winst wel op peil bleef. De vakbonden berekenden dat er 47 miljoen euro winst werd gemaakt, waarvan 6,4 miljoen en 5 miljoen door respectievelijk Poetsbureau en Trixxo.

De bonden vragen om het personeel daar voor een stuk mee van te laten profiteren. Als de winst die werd uitgekeerd via dividenden naar de werknemers was gevloeid, hadden zij een premie van 200 euro kunnen krijgen.

ACV, ABVV en ACLVB wijzen er voorts op dat de sector voor een groot deel op subsidies draait. Als een gebruiker 9 euro per uur betaalt, past de overheid daarvan het dubbele bij. “Dit beleid heeft als doel een correcte verloning van de huishoudhulpen. Maar we zien dat de aandeelhouders ermee weg lopen”, voeren ze aan. “De lonen in deze sector behoren tot de allerlaagste, met gemiddeld 1.150 euro bruto per maand.”