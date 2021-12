Frédéric Caudron wint van Lommelaar Eddy leppens in Belgische onderonsje in Zuid-Korea

© WAS

Frédéric Caudron (PBA-16) heeft zich zondag in het Zuid-Koreaanse Seoel geplaatst voor de kwartfinales van het CrownHaitai Championship driebanden (PBA 4/188.000 euro). Dat ging ten koste van Eddy Leppens (PBA-2). De drievoudige UMB-wereldkampioen won het Belgische onderonsje met 3-1.

Caudron startte erg sterk. Met een reeks van tien en een gemiddelde van 3,750 per beurt nam hij met 15-6 de eerste set voor zijn rekening. In een spannende tweede set toonde “The Extraterrestrial” zich met 15-13 net iets beter. Leppens won set drie met 5-15. In set vier zette Caudron met een reeks van elf de puntjes op de i voor 15-3 winst.

Voor een plaats in de halve finales neemt de 52-jarige Henegouwer het op tegen de 24-jarige getalenteerde Spanjaard Carlos Anguita (PBA-104), die in 2017 zowel de Europese- als de wereldtitel bij de junioren won.