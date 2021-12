Het dodental in de VS loopt op na de zware tornado’s van vrijdagavond. Al zeker 83 lichamen zijn geborgen. Maar vele tientallen mensen zijn nog vermist. De gouverneur van Kentucky zegt dat er zeker ook kinderen onder de slachtoffers zijn. “Het lijkt alsof we gebombardeerd zijn”, zegt Tony Meeker wiens wijk in Mayfield volledig van de kaart werd geveegd.