Onze tv-tips: een Hollandse kopie, Hollandse hoertjes en op bezoek in… Nederland

Reizen Waes Nederland

Eén, Ma, 20.35u

Corona zwaait nog steeds de plak, dus zoekt Tom het opnieuw dicht bij huis. Dit seizoen trekt hij door Nederland. Tom trekt de Oosterscheldekering in. De 94-jarige Betsie maakte de Watersnoodramp van ‘53 mee. In Noord-Brabant trekt Tom met de drugspolitie op pad, hij overnacht er in het Biesboschpark en hij leert Emile kennen, uitvinder van nutteloze uitvindingen. Tom eindigt zijn reis in het Limburgse Simpelveld. Daar huist de International Butler Academy. (tove)

Seksengelen

NPO3, Ma, 21.29u

Voor wie altijd al een kijkje wou nemen in de wereld van sekswerkers. Emma, Lolita, Linda en Moira nemen ons zonder enige beperking mee in hun werk en leven. We zien hoe de dames hun seksuele diensten aanbieden voor geld. De 27-jarige Emma heeft 3 kinderen maar is ook highclassescorte. Ze ontvangt de mannen in een ruimte naast haar woning. Haar collega Lolita is dan weer gespecialiseerd in de zogeheten girlfriend experience. (tove)

Klopjacht Nederland

Play5, Ma, 22.40u

Het eerste seizoen van de Vlaamse versie is nog maar net afgelopen. Maar wie geen genoeg krijgt van dit spannende realityspel komt voorlopig aan zijn trekken met deze Nederlandse versie. Daar loopt Klopjacht al zes seizoenen en is het eveneens een doorslaand succes. In die mate zelfs dat er nu ook bekende Nederlanders meedoen. De Nederlandse evenknie van Axel Daeseleire is Pieter Jan Hagens, ooit nog presentator van De Mol. (tove)