Goed nieuws voor de fans: #LikeMe wordt nieuwjaarsconcert op Eén

Over een maand start het derde seizoen van #LikeMe, maar al op 1 januari trakteert de cast de Eén-kijker op de muziek van populaire Ketnet-reeks. Dan wordt #LikeMe in Concert uitgezonden.

Wegens de verstrengde coronamaatregelen zijn de #LikeMe-concerten van 26 en 27 december in het Sportpaleis uitgesteld naar april volgend jaar. Toch moeten de fans het niet zonder de hartverwarmende muziek stellen. De cast zal zonder publiek optreden en Eén zendt de show op nieuwjaarsdag in de vooravond uit.

Op 12 januari start dan het derde seizoen met nieuwe covers van Nederlandstalige klassiekers, zoals Dansen voor jou van Isabelle A en Laat me van Ramses Shaffy. Dat is evenwel nog niet alles, zo laat Ketnet-manager Annemie Gulickx weten. Er komt een vierde seizoen in 2023, “maar daarmee is het verhaal nog lang niet afgelopen. De Ketnetters kunnen de komende jaren nog heel wat verwachten.”

Ook in het buitenland doet de reeks het prima. #Likeme is nu al te zien in meer dan tien landen waaronder Denemarken, Duitsland en Frankrijk. De nummers werden daar speciaal in het Engels voor opgenomen. (jdr)