Ruben Van Gucht maakt programma over vrouwen in de sport

Dat maakte hij bekend op Instagram, waar hij enkele foto’s postte van zichzelf in het Russische Jekaterinenburg. Hij vertoefde er in het goede gezelschap van Emma Meesseman, één van de Belgian Cats. Ze is één van de zeven atleten die betrokken werd bij het nieuwe programma dat gaat over vrouwen in de sportwereld. Nog volgens van Gucht (35) komt het programma in maart op het scherm. De voorbije jaren praatte hij al met heel wat sporters voor het Canvas-programma De kleedkamer. Of op dat programma nog een vervolg komt, is niet bekend. (tove)