Seck krijgt rood na discussie met Amallah, die racistische ondertoon ontkent: “Ben zelf afkomstig uit Afrika”

LEES OOK. Standard wint op Antwerp na intense partij met rode kaarten, meerdere opstootjes en ongelofelijke ommekeer

De wedstrijd was, na een aangename eerste helft, afgefloten door scheidsrechter Lawrence Visser. De spelers wandelen richting de tunnel, toen een discussie ontstond met Seck en Amallah. De poppen gingen aan het dansen, en Visser twijfelde niet. De ref trok rood voor een uitzinnige Seck. Nadien bleek dat ook Amallah werd bestraft met een gele kaart.

Beide spelers begonnen bij het aflopen van het veld tegen elkaar te schelden, tot Seck plots agressief verhaal ging halen bij zijn concurrent. De twee moesten door beide teams uit elkaar gehaald worden, Engels en Haroun moesten een bijzonder boze Seck van de tegenstanders scheiden. De verdediger ging meermaals rond het hoopje spelers op zoek naar zijn tegenstander en moest uiteindelijk in de tunnel geleid worden.

“Geen racisme”

Tijdens de wedstrijd nog werd door enkele bronnen bij Antwerp geopperd dat Amallah racistische uitlatingen geroepen zou hebben aan Seck, die daardoor zo fel reageerde. Amallah ontkent die beschuldigingen. “Ik was met de scheidsrechter aan het praten terwijl we naar de kleedkamer liepen”, vertelde de middenvelder achteraf aan Le Soir. “Sek kwam zich moeien. En ik heb hem dan gezegd dat hij zijn mond moest houden, maar dat deed hij dus niet… Dat Antwerp spreekt over racisme? Daar ga ik zelfs geen antwoord op geven. Er zitten voldoende verschillende kleuren in mijn eigen team, gek dat ik me dan nog moet verantwoorden hierin.”

Op zijn Instagram verduidelijkte Amallah zijn uitspraken. “De mensen die praten, weten van niks. Men spreekt van racisme, terwijl ik zelf afkomstig ben uit Afrika. Ik ben me dus voldoende bewust van de impact van dat soort stomme uitspraken. God weet als enige de waarheid, en dat is alles wat me kan schelen. Fijne dag, verder.”

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA