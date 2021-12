Lewis Hamilton heeft “alles gegeven” en feliciteert Verstappen

Lewis Hamilton heeft zijn rivaal Max Verstappen gefeliciteerd met zijn wereldtitel. De Brit uitte kort na de race in Abu Dhabi geen ongenoegen over de wijze waarop de zege van de Nederlander tot stand was gekomen.

“Allereerst wil ik Max en zijn team feliciteren”, zei Hamilton (36), die zich opvallend rustig hield. “Ik denk dat we bij Mercedes geweldig werk hebben verricht dit jaar. Iedereen in de fabriek heeft zo hard gewerkt in het moeilijkste seizoen tot nu toe. Ik ben vereerd dat ik onderdeel heb uitgemaakt van dit traject. We hebben alles gegeven in het laatste deel van het seizoen en hebben nooit opgegeven.”

Hamilton toonde zich een groot verliezer en sloot af met een persoonlijke boodschap voor de Formule 1-fans. “De pandemie is nog bezig. Ik hoop dat iedereen veilig blijft en wens iedereen een goede kerst toe. We zullen zien hoe het volgend jaar gaat.”

Hamilton was op weg naar zijn achtste wereldtitel, maar werd in de slotronde nog ingehaald door Verstappen. Een safetycar redde Red Bull.

