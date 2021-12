Sporting Hasselt bedankt Simon Bracké voor driepunter tegen Diegem

Met zijn zesde treffer van het seizoen redde Simon Bracké opnieuw de meubelen voor Sporting. Een gelijkspel was een correctere weergave van een matige partij geweest, maar daar besliste de Hasseltse kapitein in de slotfase dus anders over: 2-1. Zo sluit Sporting de heenronde alsnog af op een positieve noot, zeker als er komende zaterdag nog gewonnen kan worden in de derby tegen Hades.