Wout van Aert demonstreert ook in de sneeuw van WB-manche in Val di Sole en pakt drie op drie in het veld

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft drie wedstrijden gereden in het veld en er drie van gewonnen. Ook in de ondergesneeuwde wereldbekermanche in Val di Sole ging de Belgische kampioen vroeg in de wedstrijd solo, om de tegenstand pas na de finish terug te zien. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen) en Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

Michael Vanthourenhout startte als beste in de Italiaanse sneeuw. Zijn ploegmakker en wereldbekerleider Eli Iserbyt zat in tweede positie en besliste om de West-Vlaming meteen enkele meters voorsprong te gunnen. Belgisch kampioen Wout van Aert besefte het gevaar en schoof voorbij Iserbyt naar de tweede plaats.

In de tweede ronde had Van Aert zijn tegenstander te pakken en nam hij over. De kopman van Jumbo-Visma zette de twee ploegmakkers onder druk in de sneeuw. Het was een kwestie van tijd voor Van Aert het duo achterliet: na een kwartier was het andermaal solo slim voor de alleskunner.

Vanthourenhout sputterde nog wat even tegen, maar ook hij moest zich neerleggen bij de suprematie van Van Aert. Zijn derde cross van het seizoen zou eindigen zoals zijn twee eerste: met een dominante solo en een zegegebaar in het slot. Vanthourenhout kon de voorsprong dit keer nog beperken tot een kleine minuut.

In de achtergrond schoof Tom Pidcock, ook sinds kort actief in het veld, op naar de derde plaats. Wereldbeker Iserbyt moest zich tevreden stellen met een vierde plaats, maar hij blijft leider.

Voor Van Aert is het de derde zege in het veld. Eerder was hij de beste in Boom en gisteren nog in Essen.

