FUTSAL OVERZICHT: PIBO Hoeselt smeert Borgerhout eerste nederlaag aan

Dankzij een zwaarbevochten punt tegen Herentals - na 1-4 -en 2-5-achterstand – sluit Eisden-Dorp de heenronde af op een straffe, gedeelde zesde plaats. Borgloon is derde, Hasselt achtste. Op dit ogenblik zouden dus drie Limburgse clubs play-offs spelen. Zijn er volgende seizoen vier Limburgse topklassers? Dat is veel te vroeg om te zeggen. PIBO Hoeselt knokte zich wel helemaal in de titelstrijd door met 1-5 te gaan winnen in Borgerhout, dat zo zijn eerste nederlaag leed. Meeuwen was in een uitgestelde match voor de Beker van België kansloos tegen Halle-Gooik.