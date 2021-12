Is dit het huis met de meeste kerstlichtjes van heel Limburg?

De laatste week van september begon hij aan zijn versiering en sinds dit weekend branden er maar liefst 180.000 lampjes aan zijn kersthuis en tuin. “Mijn initiatief valt bijzonder in de smaak in de buurt. Vrijdagavond vierden we de opening samen met de buurtbewoners. Maar ook andere bezoekers zijn van harte welkom.” Blijkbaar zet de omgeving aan tot creativiteit, want ook Vlaams minister Wouter Beke beoefent zijn schildersactiviteiten in dezelfde straat.

LEES OOK. Bezoek aan schildersatelier van minister Beke: “Trots op mijn portret van JFK”

Dimitris en zijn familie beleven jaarlijks zeer intens de kerstperiode. “Kerstmis is altijd een belangrijke periode geweest bij ons thuis. Het betekent samenzijn met de familie, vrienden en buren, maar ook sfeerlichtjes mogen nooit ontbreken. Vorig jaar stond in teken van de moeilijke coronacrisis, maar ook dit jaar willen we mensen de kans geven om de gezelligheid te komen opsnuiven in onze verlichte tuin. We hebben dit jaar daarom nog meer lampjes opgehangen. Het zijn er bijna 180.000 stuks. Wij genieten wanneer we andere mensen ook zien genieten. Dat gevoel van samenzijn is zo fijn.”

LEES OOK. Mauro verbreekt zijn eigen record: “Kan me niet inhouden in winkel met kerstverlichting”

Ook Dimitris’ echtgenoot Alexandra en hun zonen hielpen mee met de kerstverlichting. “Het is zo gezellig”,vertelt Alexandra. “In deze periode van het jaar nemen we normaal gezien tijd voor familie en vrienden. Ook dit jaar gaat dat niet op de manier dat we gewoon zijn. Daarom willen we zo veel mogelijk warmte in onze buurt verspreiden. Naar de kerstverlichting komen kijken is daarbij ook een coronaproof activiteit.” Zaterdagavond kwamen de eerste bezoekers langs. “De buurt is heel blij en mensen komen langs om te genieten van de lichtjes en nemen foto’s. Die blije gezichten daar doen we het voor.”

LEES OOK. Elektricien Ronny hangt 70.000 kerstlichtjes op: “Als steun in donkere tijden”

Elke dag vanaf 17 uur tot middernacht gaan de lampjes aan. Nog tot 15 januari volgend jaar kan je gaan kijken naar het kerstlichtspektakel. Voor de lichtjeswoning verkoopt de buurt warme choco en glühwein, zo komen ze in de kosten tegemoet voor de verlichting. (zb)