Ex-Genkie Shawn Adewoye met RKC onderuit tegen Twente

In de opener van de voetbalzondag op de zestiende speeldag in de Eredivisie heeft Twente de punten thuis gehouden tegen RKC (2-1).

Beide teams maakten er een spetterend wedstrijdbegin van in de Grolsch Veste. Ricky van Wolfswinkel (2.) en Anderlecht-huurling Michel Vlap (5.) bezorgden de thuisploeg een razendsnelle dubbele voorsprong. De bezoekers uit Waalwijk, met Dario Van den Buijs en Lennerd Daneels in de basis, lukten al na 10 minuten de aansluitingstreffer via Jens Odgaard.

Bij aanvang van de tweede helft kwam Shawn Adewoye Van den Buijs aflossen. Thierry Lutonda mocht 20 minuten later opdraven bij RKC bij een driedubbele wissel, terwijl Daneels een van de drie spelers was die vervangen werd. Al die verse krachten leverden echter geen gelijkmaker meer op. Adewoye kreeg in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd nog een rechtstreekse rode kaart voor een haakfout.

Twente staat knap vierde met 28 punten, RKC is pas veertiende met 15 punten.