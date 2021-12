Nederlands toptalent Fem van Empel heerst over de sneeuw in Val di Sole na spektakelstuk

Het sneeuwparcours in Val di Sole heeft het ingangsexamen met glans doorstaan. Na een heerlijke race bij de vrouwen ging de dagzege naar de 19-jarige Nederlandse Fem van Empel. De wederoptredende Marianne Vos werd knap tweede ondanks materiaalpech, de Canadese Rochette maakte het podium compleet. Sanne Cant finishte als achtste, de afwezige Lucinda Brand blijft leidster in het WB-klassement.

Heerlijke cross, anders kunnen we het niet omschrijven. En de afwezigen hadden ongelijk, punt aan de lijn. De vrouwen schaatsten van links en rechts, doken de kant in, gingen onderuit, kenden materiaalpech maar zorgden vooral voor spektakel.

Met Fem van Empel als de grote uitblinker. De wereldkampioene van Oostende bij de beloften nam de kopstart en zou die positie bijna nooit afstaan. Heel even duldde ze de wederoptredende Marianne Vos voor zich maar de Brabantse liet zich niet van de wijs brengen en reed al snel een kloofje bij elkaar. Hoe? Door het best overeind te blijven en het tempo (zo) hoog (mogelijk) te houden. Betsema en de Canadese Rochette maakten slippertjes, Marianne Vos reed haar ketting vast en verloor te veel kostbare tijd. En toch leek iedereen zich te amuseren. Zelfs de Italiaanse fans - drieduizend man sterk - konden zich opwarmen aan de prestatie van Eva Lechner.

Val di Sole zorgde voor spectaculaire beelden. — © BELGA

Er werd behoorlijk gebikkeld om de ereplaatsen maar aan de positie van Fem van Empel kon niemand raken. Alhoewel, de Canadese Magali Rochette knaagde plots wel heel snel flink aan haar achterstand en ook Marianne Vos geraakte volledig onder stoom. Wat een zinderende finale!

Van Empel hield het hoofd koel maar in de laatste hectometers kwam Vos alsnog tot op het wiel van Van Empel. De jonge Nederlandse weerde zich als een jonge leeuwin maar moest in de laatste technische passage Vos laten passeren. Maar die kon een paaltje niet meer ronden, hield Van Empel nog even op maar moest alsnog een gaatje laten waar de 19-jarige doorheen kroop. Winst Van Empel, Vos tweede en Rochette knap derde.

“Ik had gerekend op een wedstrijd van vier rondjes en plots zag ik dat het er vijf waren”, begon Van Empel. “Daar moest ik mij mentaal toch overheen zetten. In de slotronde voelde ik wel dat Marianne naderde, zij had een mikpunt. De laatste hectometers? Ik verwachtte dat Marianne nog iets zou proberen. Toen ze viel, kon ik er eerst niet voorbij maar uiteindelijk vond ik toch het gaatje”, aldus een trotse winnares.

“Dat paaltje stond er vermoedelijk de rondes voordien ook al”, lachte Marianne Vos. “Maar het was toch vooral leuk.”

“Heel leuk”, vond nummer drie Magali Rochette. “Ik startte te hevig en verloor in de eerste ronde terrein door foutjes te maken. Daarna besloot ik het rustiger aan te doen en me te focussen op overeind blijven. En dat levert me deze podiumplaats op. Heerlijk! Maar vooral bedankt om ons hier te laten crossen. Dit was zo uniek, zo apart.”