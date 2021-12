Het meer is mooier dan de wc-borstel: de prachtige plaatsen achter de Ikea-producten

Zoek ‘Ektorp’ via Google en je komt steevast uit bij een zetel van Ikea. Maar het is ook een dorp in de buurt van Stockholm. En als we over ‘de Kallax’ praten, hebben we het over een boekenkast. Terwijl de naam afkomstig is van een stukje Lapland. Die ‘gestolen’ namen worden nu door de Zweedse toeristische dienst ludiek in de verf gezet, onder het motto ‘Discover the originals’. “Het is tijd dat iedereen de plekken achter de wereldberoemde namen leert kennen”, zegt directeur marketing Nils Persson.

Minstens 21 keer heeft Ikea een naam ‘gestolen’. Deze plekken worden nu door de toeristische dienst Visit Sweden opnieuw in de verf gezet. Voor alle duidelijkheid: de toeristische dienst heeft er geen problemen mee dat Ikea zich behoorlijk laat inspireren door het land. Dat verduidelijkt de directeur marketing die de campagne mee bedacht Nils Persson. “We zijn heel trots op Ikea. Via de naamgeving van hun producten hebben ze deze plekken eigenlijk wereldberoemd gemaakt. Maar nu is het dus tijd dat iedereen de plekken achter de wereldberoemde namen leert kennen.” Niet onbegrijpelijk als je weet dat ‘Bodviken’, een gootsteen bij Ikea, ook Unesco werelderfgoed is als bergmeertje in het noorden van Zweden.

Om de campagne kracht bij te zetten, werden op verschillende plekken in Zweden ook borden neergezet met het opschrift: ‘meer dan een ikea-item’. Ikea zelf vindt het overigens ook een geslaagde campagne. “Een leuk initiatief om de verhalen achter onze items meer bekendheid te geven”, klinkt het.

© Mårten Dalfors / Visit Sweden

Järvfjället meer dan een bureaustoel

De fervente gamers zullen hem misschien in huis hebben: de Järvfjället. De stoel ontleent zijn naam aan een noordelijk stukje Lapland. Waar 5G-masten niet bestaan en er quasi geen beschaving is. In de warmste maand – juli – wordt het amper 11 graden. Een ideaal kampeerplekje volgens de toeristische dienst.

© Mihai Novac / Visit Sweden

Kallax, meer dan een kast

Kallax is een dorpje in het noordelijke Lapland. De naam is afkomstig uit het Fins en betekent Visbaai. Culinair is het bekend vanwege de surströmming, oftewel gefermenteerde haring. In de zomer wordt er een heel feest rond georganiseerd. Visit Sweden raadt aan een open vizier te houden, maar de neus misschien dicht te nijpen.

Toftan, meer dan een vuilbakje

De toftan vuilnisbak staat misschien discreet in uw badkamer. Maar als de Zweden spreken over Toftan, dan gaat het over een van de vele meren in midden Zweden. Het meer is gelegen in de provincie Dalarna, waar ook het 19de-eeuwse kunstenaarskoppel Karin en Carl Larsson woonde en werkte.

© Olle Kirchmeier / Visit Sweden

Bolmen, meer dan een wc-borstel

Amper 1 euro kost de bekende Bolmen wc-borstel. Maar het is ook een gigantisch meer in de regio Småland – wat ook de naam is van de kinderopvang bij Ikea. Het meer is bekend vanwege het heldere water en de watersporten die je er kan beoefenen.

© Mostphotos / Bengt Isaksson / Visit Sweden

Bodviken, meer dan een wastafel

Waarom je gezicht aan de wastafel wassen als je ook gewoon in een bergmeer kan springen? Het meer ligt in dit geval vlak bij Bodviken, aan de Höga Kusten (Hoge Kust). Met een hoogte van 286 meter boven de zeespiegel heeft de baai van Bodviken ’s werelds hoogste kustlijn. De landmassa blijft met ongeveer 8 millimeter per jaar stijgen. Bodviken is daarom opgenomen als Unesco werelderfgoed.

© Anita Kebic / Visit Sweden

Stubbarp, meer dan pootjes

Stubbarp zijn de pootjes onder de Ikea-kast waar menige teen zich al aan heeft gestoten. Denk daarom liever aan Stubbarp, aan de zuidkust van Zweden. Het landgoed ligt in de regio Skåne. Stubbarp werd gebouwd door kolonel Peter Sjöcrona in Nederlandse renaissancestijl en werd voltooid in 1852. De regio is ook bekend vanwege het schiereiland Kullaberg, met zijn steile kliffen, spectaculaire uitzichten en rotsstranden.